شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. إسبانيا تدعم "الأونروا" بـ 3.5 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الإسبانية عن دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة بمبلغ 3.5 ملايين يورو.

وأوضحت أن الهدف من تقديم الأموال، هو ضمان قدرة الأونروا على مواصلة أنشطتها في المدى القصير. خطر المجاعة يحاصر عشرات آلاف الفلسطينيين كانت حذرت "الأونروا" من أن خطر المجاعة يحاصر عشرات آلاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.

ويأتي هذا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 118 على التوالي، وعدم وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في تلك المناطق منذ فترة طويلة. تحذيرات متواصلة وأشارت "الأونروا" إلى حاجتها الملحة لمضاعفة المساعدات الإنسانية لنحو مليوني فلسطيني باتوا نازحين ويحتاجون للغذاء والدواء.

كما كررت تحذيرها من تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير في القطاع، وتفاقم الوضع الصحي في مستشفيات مدينة خان يونس، التي تتعرض لحصار محكم من الدبابات الإسرائيلية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.