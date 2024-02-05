"هاتي فلوس الجمعية".. كواليس مقتل عامل دفاعا عن أخته بالمنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلاف بين سيدتين على 48 ألف جنيه قيمة "جمعية" تحول إلى مشاجرة استعانت كل منهما بسندها ليغرز أحدهما مطواة في قلب الثاني وأرداه قتيلا بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيرة الغربية بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بأوسيم) بها جرح طعنى نافذ بالصدر.

تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة إمبابة والمنيرة الغربية بينت حدوث مشاجرة بين الضحية وأخته وطرف ثان (عامل وزوجته)؛ بسبب خلافات مالية بين السيدتين على قيمة "جمعية" نحو 48 ألف جنيه.

زوج الثانية سدد طعنة نافذة للضحية بمطواة فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار. بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.