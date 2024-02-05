حركة تبديلات في قناة العربية

تم تعيين المنتج هادي الحناشي مديرا لقسم البرامج في قناة العربية في دبي مكان المديرة السابقة هنادي الامام.
وتم تكليف الامام بتنفيذ مشاريع جديدة في الرياض بعدما نجحت في إحداث نهضة في قسم البرامج وأنشأت وحدة متخصصة لمواقع التواصل، وأطلقت برامج جديدة ومنصة بودكاست.
يذكر أن المدير الجديد الهادي الحناشي المكلف بانتاج افلام وثائقية سبق وانتج وقدم برامج عدة ومنها برامج رمضانية مثل و"رتل القرآن" وغطى أحداثا عدة في مختلف أنحاء العالم.
وعُلم أن هذا التغيير سيليه قرارات مماثلة في أقسام أخرى في إطار خطة تحديث وتطوير وضعها المدير العام للقناة ممدوح المهيني.
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