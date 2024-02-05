جوتيريش يعين مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم عمل «الأونروا»

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، تعيين «مجموعة مراجعة مستقلة» تقودها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا، لتقييم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

ووفق بيان صادر من جوتيريش، ستُقيّم المجموعة ما إذا كانت «الأونروا» تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. وستبدأ المجموعة عملها في الـ 14 من فبراير، ومن المتوقع أن تقدم تقريراً أولياً للأمين العام في أواخر مارس، وأن تُكمل تقريرها النهائي الذي سيتم نشره في أواخر أبريل.

وتشمل الاختصاصات المرجعية للمجموعة، تحديد الآليات والتدابير التي تستخدمها «الأونروا» حالياً لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات أو معلومات تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ.