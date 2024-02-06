شكرا لقرائتكم خبر عن دون توضيح نوعه.. تفاصيل إصابة ملك بريطانيا بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قصر باكنجهام أن ملك بريطانيا تشارلز أصيب بنوع من أنواع السرطان، وبدأ تلقي العلاج بانتظام.

وأشار إلى اكتشاف إصابة الملك تشارلز بالمرض، أثناء تلقي العلاج بالمستشفى من تضخم البروستاتا، لكنه أكد أنه لم يصب بسرطان البروستاتا. مرض ملك بريطانيا تشارلز ولم يفصح القصر الملكي عن نوع السرطان الذي أصيب به الملك تشارلز، لكنه قال: "أثناء خضوع الملك لإجراء طبي بالمستشفى مؤخرا لعلاج تضخم حميد بالبروستاتا، اكتشفت مسألة منفصلة مثيرة للقلق".

وبين أن الاختبارات التشخيصية اللاحقة كشفت وجود نوع من السرطان، مشيرا إلى أن الملك بدأ برنامج العلاج المنتظم، ولكن الأطباء نصحوه بتأجيل أداء واجباته الرسمية.

وذكر أن "الملك يشعر بالامتنان تجاه فريقه الطبي بسبب تدخلهم العاجل، والذي أمكن القيام به بفضل الإجراء الطبي الذي خضع له مؤخرا". إصابة ملك بريطانيا بالسرطان وأكد الملك أنه "يشعر بإيجابية تجاه علاجه، ويتطلع للعودة إلى أداء واجباته بشكل كامل في أقرب وقت ممكن".

كما اختار أن يكشف عن تشخيصه الطبي لتلافي التكهنات، وأملا في أن يساعد ذلك في التوعية العامة تجاه كل من أصيبوا بالسرطان، في جميع أنحاء العالم.