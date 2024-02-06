افتتاح وحدة للتوجيه القانوني المجاني في جامعة الحكمة

افتتحت العيادة القانونية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة الحكمة وحدة جديدة للتوجيه القانوني المجاني، في مبادرة تأتي من ضمن مشروع ممول من وزارة الخارجية الفرنسية بهدف "تعزيز قدرة الفئات الهشة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الوصول إلى القانون من خلال إنشاء مجموعة من العيادات القانونية". ويشمل المشروع إحدى وعشرين جامعة في خمس دول هي لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، حيث تعتبر جامعة الحكمة الأولى التي افتتحت رسميًا الوحدة الجديدة في حين أن الأمر مؤجل في جامعات أخرى في لبنان والمنطقة. وستسمح هذه الوحدة لطلاب الحقوق، تحت إشراف محامين وأساتذة، بتقديم الدعم والإستشارة القانونية لمن يحتاج إليها.

وأكد رئيس الجامعة جورج نعمة أن "إنشاء وحدة جديدة للتوجيه القانوني المجاني يلاقي التزام جامعة الحكمة بالخدمة المجتمعية، والذي يشكل حجر زاوية في رسالتها الجامعية". أضاف رئيس جامعة الحكمة أن للتوجيه القانوني أكثر من إيجابية؛ فهو عامل وقائي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تفادي النزاعات القانونية غير المجدية".

وحضر حفل الإطلاق المدير الإقليمي للجامعة للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو، وممثلة السفارة الفرنسية في لبنان أنياس دو جوفروا، إضافة إلى رئيس الجامعة البروفسور جورج نعمة وعميد كلية الحقوق الدكتور شادي سعد ومديرة العيادة القانونية في الجامعة الأستاذة رينا صفير وحشد من الطلاب والمعنيين.