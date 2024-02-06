اطلاق نار أمام مجمع المحاكم في مدينة إسطنبول بتركيا

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت وكالة الإنباء الروسية عن إطلاق نار منذ قليل أمام مجمع المحاكم الرئيسي في مدينة إسطنبول بتركيا دون الإعلان عن تفاصيل الحادث.

يأتي هذا بعدما أحالت السلطات التركية، أمس الاثنين، 9 متهمين بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) إلى محكمة في إسطنبول، وذلك على خلفية ما تنسبه إليهم النيابة من بيع معلومات لمحققين يعملون مع الجهاز الإسرائيلي.

وبموجب مذكرة أصدرها مكتب المدعي العام في إسطنبول، ألقت قوات شعبة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول في عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، الجمعة، القبض على 7 من المشتبه بهم، وتبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقاً في إطار التحقيقات نفسها.

ووفق مصادر أمنية، توصل جهاز المخابرات التركي إلى معلومات تفيد بأن (الموساد) كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين، ورُصدت أنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهداف الموساد من خلال هؤلاء المحققين.