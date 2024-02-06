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"حزب الله" يقصف ثكنة ‏راميم الإسرائيلية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله" اليوم الثلاثاء استهداف ثكنة ‏راميم الإسرائيلية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من القرى في جنوب لبنان.

وأفاد "حزب الله" في بيان إن "‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

فيما كشفت بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدات حولا ومركبا والضهيرة والناقورة، فيما شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة مروحين.

كما قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مستوطنة المنارة باتجاه بلدة ميس الجبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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