وفاة والد النائب جورج عقيص

غيّب ​الموت​ والد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، إيلي جورج عقيص.

يُحتفل بالصّلاة لراحة نفسه في تمام السّاعة الثّالثة من بعد ظهر يوم غد الأربعاء، في كنيسة القديس جاورجيوس للرّوم الملكيّين الكاثوليك في رياق.

تُقبل التّعازي يوم غد في صالون الكنيسة من السّاعة العاشرة صباحًا ولغاية السّادسة مساءً، وبعد غد الخميس في صالون كاتدرائية سيّدة النّجاة للرّوم الملكييّن الكاثوليك- زحلة من العاشرة صباحًا إلى السّادسة مساءً، ويوم السّبت المقبل في مطرانيّة بيروت للرّوم الملكيّين الكاثوليك- طريق الشّام من الحادية عشرة صباحًا ولغاية السّادسة مساء.