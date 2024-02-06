شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة قتلى و75 جريحاً في انفجار مصنع للمفرقعات في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص مصرعهم على الأقل وأصيب 75 بجروح جراء انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية في الهند.

وقال مسؤول في مستشفى منطقة هاردا بوسط ولاية ماديا براديش: "يمكننا أن نؤكد مقتل سبعة أشخاص حتى الآن"، و"استقبلنا 65 جريحاً هنا، وأحلنا عشرة آخرين إلى مستشفى أكبر"

