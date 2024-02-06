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سبعة قتلى و75 جريحاً في انفجار مصنع للمفرقعات في الهند

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واس - نيودلهي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة قتلى و75 جريحاً في انفجار مصنع للمفرقعات في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص مصرعهم على الأقل وأصيب 75 بجروح جراء انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية في الهند.
وقال مسؤول في مستشفى منطقة هاردا بوسط ولاية ماديا براديش: "يمكننا أن نؤكد مقتل سبعة أشخاص حتى الآن"، و"استقبلنا 65 جريحاً هنا، وأحلنا عشرة آخرين إلى مستشفى أكبر"
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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