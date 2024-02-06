"عملوها العيال".. قصة العزاء الذي تحول إلى معركة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية الحسينات في مركز أبوتشت شمال قنا، مشاجرة مسلحة داخل سرادق عزاء، عقب خناقة بسيطة بين الأطفال سرعان ما تحولت إلى اشتباكات سقط خلالها 8 مصابين بطلقات نارية.

وقال عبدالله الحسيني من أهالي قرية الحسينات لمصراوي: "المشاجرة المسلحة بدأت بخناقة عيال صغيرة عقب خلافات تافهة بين صبيان في المرحلة الإعدادية عمل على تأجيجها بعض الأهالي سرعان ما تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية".

وأشار شهود عيان إلى أن أحد أطراف المشاجرة دخل حاملا سلاحا ناريا غير مرخص خلال عزاء للأسرة الثانية وأثناء مراسم العزاء أطلق وابلا من الرصاص إزاء الحاضرين مما أصاب 8 أشخاص بطلقات وفر هاربا، ما أصاب أهالي القرية بحالة من الفزع.

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 5 أشخاص بطلق ناري داخل عزاء في مركز أبوتشت، ثم ارتفع عدد المصابين إلى 8 أشخاص بينهم اثنين تقرر تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي.

وبعد الفحص تبين إصابة 8 أشخاص هم "وأسفر ذلك عن إصابة رفاعي محمد أحمد عيد، 58 عاما، مدير الإدارة الهندسية بفرشوط، وشقيقه رشيد، 61 عاما، وفايز أبو الوفا أحمد، وعزت عبد الستار عبد الباسط، 19 عاما، وعبد الباسط عبد الغفار عبد الباسط، 27 عاما، وتامر نجيب أحمد، 34 عاما، وحسام عبد النعيم محمود، 33 عاما، وعصام عبد الحميد محمود، 23 عاما"، بطلقات نارية داخل عزاء إثر مشاجرة بين أطفال عائلتين أحد أطراف عائلة من بينهما دخل فتح الأعيرة النارية داخل العزاء في قرية الحسينات مركز أبوتشت.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحويل اثنين إلى مستشفى قنا الجامعي لخطورة حالتهما، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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