مقتل شخصين في إطلاق نار أمام قصر العدل بإسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ)

قُتل شخصان وأصيب 3 آخرون بينهم عنصرا شرطة، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأنه قد تم إطلاق نار من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر "تشاجلايان" العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.

وأضافت أنه وبحسب المعلومات الأولية، فقد قُتل شخصان وأصيب 3 آخرون بينهم عنصرا شرطة، جراء إطلاق النار.

وعلى إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن الاعتداء وقع بحلول الساعة 1145 (0845 بتوقيت جرينتش)، أمام البوابة "سي" لقصر العدل بإسطنبول.

وأضاف في تدوينة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم تحييد منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة، فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 عناصر أمن.

من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل يلماز تونش، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا قضائيا بشأن الحادث.