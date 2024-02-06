فرصة لحجز شقة.. تفاصيل الإعلان الجديد من وزارة الإسكان وموعد الطرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يعد مشروع أبراج الوادي أو "valley towers"، هو أحدث المشروعات من وزارة الإسكان والمنتظر طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن مشروعات الإسكان المتميز.

ومن المتوقع أن يتم الطرح قريبا في المشروع، حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن طرح الوزارة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.

- الشقق التي سيتم طرحها هي المرحلة الأولى من المشروع، ويقع المشروع في مدينة حدائق أكتوبر منطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، وأمام منطقة حدائق الأهرام وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

وتتبع وزارة الإسكان سياسة، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.

الشقق التي سيتم طرحها كاملة التشطيب بمساحات بين 95 و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجا ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار.

وعن مقدم الحجز فمن المتوقع أن يتراوح بين 80 لـ 100 ألف، ويصل متوسط أسعار الوحدات لمليون و400 ألف جنيه.

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