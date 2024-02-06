أكّد النّائب ​فريد هيكل الخازن​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "الحملة الّتي يتعرّض لها وزير الاتصالات المشهود له بكفاءته ونظافة كفّه، وقد أنقذ القطاع ومَنع إفلاسه وتوقّفه عن العمل، في هذه الظّروف الصّعبة، تزيدني قناعةً بأنّ المافيا الّتي نهبت ​لبنان​ وشعبه لم ترتدع بعد، ولن ترتدع قبل أن يأتي يوم ونراها في السّجون".

كانت هذه تفاصيل خبر الخازن عن الحملة على القرم: المافيا التي نهبت لبنان وشعبه لم ولن ترتدع قبل أن نراها في السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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