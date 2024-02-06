قبلان: لن نقبل بأقل من الشراكة الميثاقية بكل ملفات البلد ومنها رئاسة الجمهورية

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خلال لقائه رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق على رأس وفد علمائي من عكار، أنه "باللحظة التي نعيش فيها انتفاضة 6 شباط التي استعادت وطنية لبنان واجتثّت مشروع صهينة البلد والدولة والمؤسسات، وأسقطت اتفاق 17 أيار لا بدّ من إطلاق صرخة وطنية مدوّية، لأنّ إغلاق البلد سياسي، وفريق المقاطعة السياسية يساهم بتدمير البلد وشلّ مشروع الدولة بخلفية خيار تدميري للميثاقية الوطنية، ولن نقبل بأقل من الشراكة الميثاقية بكل ملفات البلد ومنها رئاسة الجمهورية، وحذار من اللعب الطائفي خاصة بالمؤسسات والأجهزة الأمنية، ولبنان شراكة وطنية وكفانا بكاءً على الطائفية، واليوم البلد بقلب أخطر الحروب على الإطلاق".

واشار الى ان "ما يجري بقطاع غزة مذبحة بحقّ الإنسانية ونحر للمواثيق الدولية، والواجب على القوى الوطنية والإقليمية والدولية الإستماتة لنصرة غزة وسيادة المواثيق الدولية فضلاً عن نسف أرضية الكيان الصهيوني المجرم، وما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية ضرورة سيادية ووجودية للبنان ودرع وطني للمشروع والشراكة الوطنية، وما تقوم به صنعاء وفصائل العراق فعل سيادي وضروري للمنطقة ومصالحها، والمطلوب أوسع تضامن وطني وإقليمي لأن القضية تمس صميم مصالح دول المنطقة وواقع سيادتها ووجودها، وحكومياً مطلوب تفعيل دور الدولة وإداراتها ومؤسساتها، وقصّة لا أستطيع انتهت، واليوم مالية الدولة بخير ولا بدّ من إنصاف موظفي القطاع العام وتفعيل المؤسسات ومؤسسات الرقابة والخدمات وضرب العصابات التي تستبيح البلد بيد من حديد ودون ذلك خيانة للبلد والشعب والمصلحة الوطنية، ولن نقبل بإهمال البلد والأسواق وترك اليد اللبنانية العاملة لمصيرها وسط نزوح يأكل البلد والأمن والديمغرافيا والهوية الوطنية، والوصية الأساس سيادة لبنان، وما بين انتفاضة 6 شباط وما تقوم به المقاومة اليوم على الجبهة الجنوبية استقلال ثانٍ وسيادة وطنية لا سابق بها بتاريخ لبنان".