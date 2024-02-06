استغاثة من سفينة في خليج عدن باليمن.. صورة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرا عن حادث على مسافة 50 ميلا بحريا جنوبي ‎عدن باليمن من سفينة شحن.

وكان ظهر اليوم قال الرائد يحي سريع متحدث جماعة الحوثي، إنه تم استهداف سفينتان أمريكية وبريطانيا، وإصابتهما إصابات دقيقة.

وقال متحدث الحوثيين في بيان: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينةً أمريكيةً (Star nasia ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينةً بريطانيةً (Morning Tide مورنينق تايد) وقد تم استهدافُ السفينتينِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

واكد المتحدث أن القواتُ اليمنيةُ سوف تقوم بتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي، وذلك ضمنَ حقِّ الردِّ المشروعِ على العُدوانِ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وشعبهِ المجاهد.

وأنَّ القواتِ اليمنيةَ تؤكدُ على استمرارِ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى رفعِ الحصارِ وإيقافِ العدوانِ على الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.