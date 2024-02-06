بن غفير يعتذر لبايدن.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، نيابة عن نجله الذي سخر من الرئيس الأميركي جو بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف.

وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة إكس فوق صورة لبايدن: "من المهم رفع مستوى الوعي حول مرض الزهايمر الذي يمثل سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".

ويسعى الرئيس الأميركي (81 عاما) إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره.

لاحقا، نشر والده على ذات المنصة وكتب أن "ابنه الحبيب ارتكب خطأ جسيما وأنه يرفض بشدة ذلك".

وأضاف الوزير الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية بالعبرية أن "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل".