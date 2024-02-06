شاعر روسي يترجم أعمال صلاح عبد الصبور

ياسر رشاد - القاهرة - نظم البيت الروسي بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ندوة لوفد الكتاب الروس المشارك في معرض القاهرة للكتاب، أدارها شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي ورئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، افتتح الندوة مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، مؤكدًا أن الفرصة لدينا اليوم للتعرف أكثر على الجديد فى الأدب الروسي من خلال أعمال ضيوفنا.

وشمل الخليج 365 كل من المستعرب الكبير فلاديمير بلياكوف، الدكتور في العلوم التاريخية، والباحث البارز في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ورئيس تحرير مجلة "أرشيف الشرق"، وله العديد من المؤلفات عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية، وديمتري ستريشنيف الكاتب، وعضو اتحاد الكتاب الروس، والمتخصص في شئون الشرق الأوسط، وتُرجمت له عدة روايات للغة العربية، كان أخرها رواية "يوميات الكاهن الأعظم ايفان سيرجيفيتش"، ترجمة د. محمد نصر الجبالي، وعادل محمد صديق، و مارينا موسكفينا الكاتبة والصحفية والسيناريست ومقدمة برامج تلفزيونية وإذاعية في زيارتها الأولى لمصر لتقديم مؤلفاتها للترجمة وهي: "الرومانسية مع القمر"، و"عبقرية الحب بلا مقابل"، "كلبي يحب موسيقى الجاز".

وانضم إلى الخليج 365 الروسي الكاتب والصحفي والناقد الأدبي أفاناسي ماميدوف وهو مولع بمدينة الأسكندرية، ويراها أجمل المدن الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، والكاتبة يكاترينا سوبول المتخصصة في أدب الطفل، وتوجه أغلب كتاباتها الى سن المراهقين من 12 – 17 سنة، والشاعركيريل كورتشاجين، حيث قدم الضيوف أحدث ابداعاتهم في الأدب والشعر فى إطار حوار مع كوكبة من المبدعين تقدمهم المخرج السينمائي احمد فؤاد درويش، والفنان التشكيلي ابراهيم غزالة، والشاعرة منال رضوان، والروائي فتحى سليمان.

كما عبر الخليج 365 الروسي عن إعجابه الشديد بالاقبال الجماهيري الكبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدين أنه من اهم معارض الكتب في العالم من حيث الاهتمام الجماهيري، و فاجأ الشاعر كيريل كورتشاجين الحضور بقراءة قصيدة للشاعر صلاح عبد الصبور بعد ان تعلم اللغة العربية، وقام بترجمتها بنفسه مطلعها "في كل مساء ، حين تدق الساعة نصف الليل ، وتذوى الاصوات أتداخل فى جلدى، أتشرب أنفاسي".

صرحت آنا تشوينكوفا ممثلة دار النشر "روتينيا" ان مشاركة الخليج 365 الروسي تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للكتاب والاتحاد الروسي للكتاب، ويشارك الخليج 365 الروسي بدعم من وزارة التحول الرقمي والاتصالات ووسائل الاعلام في روسيا الاتحادية، وقدمت تشوينكوفا الشكر للجنة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة حرص الجانب الروسي على المشاركة سنويًا في المعرض.