شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. مقتل 11 شخصًا في انفجار بمصنع للألعاب النارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤولون في الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا، إثر انفجار وقع بمصنع غير قانوني لتصنيع الألعاب النارية في ولاية ماديا براديش.

وأصيب أكثر من 65 شخصا في الانفجار والحريق الذي أعقبه.

وقال الرئيس الإداري لمنطقة هاردا التي وقع بها الحادث: "وقع انفجار في مصنع للألعاب النارية صباح اليوم، وتجري حاليا عملية إنقاذ". جروح خطيرة وأضاف: "يتلقى المصابون العلاج في المستشفى، ويتم نقل المرضى المصابين بجروح خطيرة إلى بوبال وإندور".

كما أدت الانفجارات المتعددة التي أعقبت الحادث، بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اشتعال النيران في 60 من المنازل المجاورة.

وأخلت السلطات أكثر من 100 منزل.