انت الان تتابع خبر في غزة.. حصيلة صادمة تخص الضحايا من الطلبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إن "4895 طالبا استشهدوا وأصيب 8514 طالبا واعتقل 89 طالبا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي على قطاع غزة والضفة".

وذكرت الوزارة أن "239 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 836 في قطاع غزة، وفي الضفة أصيب 6 واعتُقل أكثر من 71"، مشيرة إلى أنه لا يزال 620 ألف طالب محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان.



وكشفت أن "286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، مما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب".