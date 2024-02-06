إنزال جوي أردني هولندي للمستشفى الميداني في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت قناة المملكة الأردنية اليوم الاحد 4 فبراير 2024 ، إن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي نفذتا إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة / 77.

واحتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وإنسانية وطبية بوساطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.

وتأتي هذه العملية بتنفيذ من طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييدا من الجانب الهولندي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعما للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.

وتؤكّد القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم من جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، ومساندة القطاع الصحي في القطاع، وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.

المصدر : وكالات