"بتقدير مقبول فأعلى".. شروط التقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث" للعام الدراسي 2025/2024.

وينشر "الخليج 365" في السطور التالية الشروط التي حددتها الوزارة للراغبين في التقديم وهي كالأتي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم "مقبول" فأعلى.

- اجتياز الاختبار وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم.

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- أن يكون المتقدم خريج أقسام: "تعليم أساسي- إبتدائي- معلم فصل" بكلية التربية أو التربية النوعية.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

- التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع.

يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عبر بيان رسمي نُشر على الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، عن مد فترة التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 للتعاقد مع 11114 معلمًا مساعدًا بجميع المحافظات حتى الخميس الموافق 15 فبراير الجاري.

وأوضح الجهاز المركزي، أن المؤهلات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم لـ تعيين معلم فصل للصفوف الإبتدائية "الأول- الثاني- الثالث"، تأتي وفقًا للآتي: كلية التربية تعليم أساسي أو إبتدائي، كلية التربية "معلم فصل"، كلية التربية النوعية "تعليم أساسي أو تعليم إبتدائي"، كلية التربية النوعية "معلم فصل".

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