انت الان تتابع خبر سيبقى في مدريد.. عملاق إسباني يخطط لضم جرينوود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان المان يونايتد قد أعار الجناح الإنجليزي إلى خيتافي الإسباني الصيف الماضي، بعدما جمده لفترة طويلة بسبب اتهامه في قضية مشينة خارج الملعب.

ووفقا لصحيفة "التيليجراف" البريطانية، فإن جرينوود أصبح على رادار نادي أتلتيكو مدريد، الذي يضعه ضمن أولوياته في سوق الانتقالات.



يأتي ذلك بفضل تألق صاحب الـ22 عاما بقميص خيتافي هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف جعلته من بين هدافي الليجا حتى الآن.

وكان نادي العاصمة الإسبانية على مقربة من ضم مهاجم جديد في كانون الثاني الماضي، ووقع اختياره على مويس كين مهاجم يوفنتوس، لكن الصفقة باءت بالفشل في مرحلة الفحوصات الطبية.

ويرتبط جرينوود بعقد مع المان يونايتد، ينتهي في صيف 2025، لكن يبدو أن مستقبله بات خارج ملعب أولد ترافورد بسبب الانتقادات التي طالت النادي بعد إعادته للتدرب مع الفريق مجددا قبل انطلاق الموسم.

وتم القبض على جرينوود (21 عاما)، في كانون ثان 2022 بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل، ولكن تم إسقاط هذه التهم عنه لاحقا، ولا يواجه حاليا أي محاكمة جنائية.

ورغم إسقاط التهم، لم يخض اللاعب مع يونايتد أي مباراة منذ اعتقاله في مطلع 2022، بينما يرتبط بعقد مع النادي ممتد حتى نهاية 2025.

وأصدر اليونايتد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن جرينوود لم يرتكب الجرائم التي وجهت إليه، لكن النادي أيضا أعلن رحيل اللاعب، وبعدها أعير لخيتافي.