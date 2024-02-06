انت الان تتابع خبر مسؤول أمريكي يكشف: الحوثيون شنوا 6 هجمات اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن جماعة أنصار الله (الحوثيون) أطلقوا 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن، على خطوط الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.



وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أن "الحوثيين استخدموا صواريخ ومسيّرات إيرانية المصدر في هجماتهم في المنطقة".

ووسع الحوثيون هجماتهم التي كانت تستهدف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" أو المتجهة إلى موانئها لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.



وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق عدة من اليمن.