وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتذر عن سخرية نجله من الرئيس الأميركي

اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نيابة عن نجله الذي سخر من الرئيس الأميركي جو بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف.

وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس" فوق صورة لبايدن "من المهم رفع مستوى الوعي" حول مرض الزهايمر الذي يمثل "سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".

ويسعى الرئيس الأميركي (81 عاما) إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره.

وحذف منشور بن غفير الابن لاحقا.

وبعد مدة، نشر والده على ذات المنصة وكتب أن "ابنه الحبيب" ارتكب "خطأ جسيما" وأنه "يرفض بشدة" ذلك. وأضاف الوزير الذي يقطن إحدى مستوطنات الضفة الغربية بالعبرية أن "الولايات المتحدة الأميركية هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل".

وبحسب بن غفير فإن لا مكان لمثل هذه التعليقات "المهينة ... أعتذر عن حديث ابني".

وكان وزير الأمن القومي قد انتقد الرئيس الأميركي لعدم كفاية المساعدات التي تقدمها واشنطن للدولة العبرية في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد فرض واشنطن وفي خطوة نادرة عقوبات على أربعة مستوطنين وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وكان بن غفير انتقد واشنطن الشهر الماضي بعد انتقادها لمسعاه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وكتب في منشور عبر "إكس" في حينه "الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن أولا وقبل كل شيء سنفعل ما هو أفضل لدولة إسرائيل: هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح للسكان الإسرائيليين في غلاف غزة بالعودة إلى ديارهم و نعيش في أمان وسوف نحمي جنود الجيش الإسرائيلي".

وجاء منشوره بعد أن انتقدت وزارة الخارجية الأميركية دعوته لنقل السكان ووصفتها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".