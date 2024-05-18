حملة تشجير في كفردبيان بدعوة من نقابة مصممي الغرافيك

انطلقت صباح اليوم، حملة التشجير الثانية في كفردبيان، بدعوة من نقابة مصممي الغرافيك وبالتعاون مع بلدية كفردبيان ولجنة أصدقاء غابة الأرز في بشري.

واشار ممثل وزير البيئة ناصر ياسين، مستشاره الإعلامي سعد الياس، الى "إن هذه الحملة تتكامل مع جهود وزارة البيئة التي تسعى جاهدة أولاً للحفاظ على لبنان الأخضر ومحمياته الطبيعية التي تشكل وجه لبنان الجميل، ثانياً لتوسيع المساحات الخضراء من خلال حملات التشجير والتوعية على اهمية التنوع البيولوجي، وثالثاً للتوعية على خطر الحرائق وضرورة حماية غاباتنا لتبقى هذه الغابات مع المحميات رئةً للبنان ولاسيما في ظل التغير المناخي الذي تصيب تداعياتُه العالم".

ولفت الى ان "كفردبيان هذه البلدة الكسروانية التي استحقت بجدارة لقب "عاصمة السياحة العربية لعام 2024" والتي تستحق كل يوم هذا اللقب، وهي بلدة الفصول الاربعة التي خصّها الرب بجمال طبيعي ومعالم أثرية ساحرة بينها قلعة فقرا التاريخية والجسر الحجري الطبيعي ومنتجعات سياحية تضاهي أبرز منتجعات أوروبا والعالم. وإن المبادرة البيئية القيّمة التي قامت بها نقابة مصممي الغرافيك هي خطوة رائدة ستضيف لوحات فنية رائدة ولمسات جمالية اضافية على هذه المنطقة العابقة بالتاريخ والعنفوان والكرامة، مثلما أضافت لمساتها على محمية أرز جاج قبل سنوات. وإن اختيار شجرة الأرزة بحد ذاته هو تكريم للبنان ولرايته الذي تتوسطه الأرزة التي ستبقى خالدة شامخة على مر السنين لا تقوى عليها العواصف مهما اشتدت".