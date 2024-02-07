سوريا تؤكد: غارات إسرائيلية على حمص وريفها

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، فجر الأربعاء، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة حمص وسط البلاد، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدد من الصواريخ.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان: "دوت أكثر من 9 انفجارات في مدينة حمص وريفها، ناجمة عن سقوط صواريخ مجهولة يرجح أنها إسرائيلية بالقرب من مصفاة حمص، والقصير ومزارع الأوراس على أطراف مدينة حمص، حيث تتواجد نقاط عسكرية لقوات النظام وحزب الله اللبناني في المنطقة، كما انفجر صاروخ في مبنى بحي الحضارة بحمص يرجح أنه ناجم عن سقوط بقايا صاروخ أطلق من قبل قوى الدفاع جوي السوري، حيث حاولت المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أولية".

ووفق المرصد السوري، فقد استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 9 مرات منذ مطلع العام 2024، 6 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 26 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 24 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة، وفق المرصد السوري.

