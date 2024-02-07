القوات الاسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم مدينة طولكرم في الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين والجيش الاسرائيلي بمخيم نور شمس.
وأفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن قوة عسكرية كبيرة من الجيش الاسرائيلي، اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.
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