تجمع الصناعيين في البقاع ناقش قضايا صناعية واقتصادية

ناقش تجمع الصناعيين في البقاع قضايا صناعية واقتصادية تهم القطاع الصناعي في منطقة البقاع وابرزها ضرورة ربط المؤسسات الصناعية العاملة في الاطراف مع مصانع زحلة والبقاع الاوسط.

وتوجه المجتمعون بالشكر لوزير الصناعة جورج بوشكيان لرعايته حفل افتتاح مصانع المنارة للاجبان والالبان وقدموا التهنئة لابو غنيم ، كما قدموا تهنئتهم لنقولا ابو حنا صاحب مصنع “نبيذ ابو حنا” لتألقه في معرض فرنسي وحصوله على جائزة عالمية ، كما تم اعادة التشديد على ضرورة الاستمرار في التزام المصانع بالتعاميم الصادرة عن وزارة الصناعة لجهة جودة المنتج والانضباط في الانتاج وعدم السماح بعمل اليد العاملة السورية غير المرخص لها العمل على الاراضي اللبنانية

وكان اللقاء قد عقد في مكتب رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل في مجموعة غاردينيا غران دور الاقتصادية في زحلة، حضره عميد الصناعيين عصام قاسم والرئيس الفخري للتجمع سليم عراجي وحشد من الصناعيين الذين مثلوا مؤسساتهم الصناعية ، كما استعرض ابو فيصل خلال اللقاء عبر خبير تقني آلية اطلاق منصة تسويقية حديثة تخدم كافة الصناعيين. وجرى بحث سبل تعزيز الصادارات الصناعية مشدداً على اهمية حماية هذا القطاع في ظل الهجمة التي تستهدفه، وسط تأكيد على متابعة بعض القضايا التي تخص الصناعيين كما ناقش التجمع عناوين صناعية واقتصادية متفرقة، اضافة الى عرض لبعض المشاكل التي تعترض عمل بعض الصناعيين وسبل معالجتها. وأكد المجتمعون على اهمية التواصل الدائم بينهم واهمية وجود التجمع الذي يلعب دورا كبيراً على مستوى وحدة الصناعيين وتعاونهم وتعاضدهم خصوصاً في هذه الظروف الصعبة.