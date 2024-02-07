انتكاسة لهايلي.. لا فائز في الانتخابات التمهيدية في نيفادا

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيفادا الأمريكية، الثلاثاء، عدم فوز يفز أي مرشح في بعد التصويت لصالح "لا أحد من هؤلاء المرشحين" في انتكاسة للمرشحة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، نيكي هيلي، وإن لم يكن أمامها أي منافس.

وليس للنتيجة تأثير ملموس على معركة الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، لعدم مشاركة أي مندوب بسبب خلاف بين سلطات الولاية والحزب الجمهوري في نيفادا.

ويعد الأمر انتكاسة أخرى لنيكي هيلي التي خسرت في اقتراعين سابقين أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في ولايتي آيوا ونيوهامبشر، على أعتاب خسارة أخرى هذا الشهر في ولاية كارولاينا الجنوبية مسقط رأسها.

وأظهرت النتائج الرسمية بعد أكثر من ساعتين على انتهاء الاقتراع أن السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة نالت 32 في المئة فقط من الأصوات مقابل أكثر من 61 في المئة لصالح "لا أحد من هؤلاء المرشحين".

ولم يظهر اسم ترامب على لائحة المرشحين في نيفادا.

وتوقعت وسائل إعلام أميركية، من بينها "إن بي سي" و"إيه بي سي"، ألا تؤثر النتيجة على معركة الفوز بالترشيح.