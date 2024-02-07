صقيع ورياح ومرتفع جوي.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه اليوم هناك المزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة.

وأضافت غانم، أن الحرارة ترتفع أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 3 درجات، حيث تسجل الحرارة 22 درجة على القاهرة و21 على السواحل الشمالية فيما تصل على المناطق الجنوبية 27 درجة.

وتابعت: "تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل لتسجل 5 إلى 9 درجات، ويكون الطقس شديد البرودة على أغلب المناطق وتصل لحد الصقيع الذى يتكون على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وبعض الاماكن فى شمال الصعيد.".

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، بجانب وجود رياح قادمة من المناطق الصحراوية، موضحة أن الأجواء مائلة للدفء في المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، وأدفأ في المناطق الجنوبية نهارا.

وأكدت أن الشبورة الأكثر انتشارا في الوقت الحالي هي الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي تكون كثيفة أحيانا على المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت غانم أن الاستقرار في درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر على الأقل لمنتصف الأسبوع المقبل.