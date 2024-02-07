بنزين وعاهة مستديمة.. شاب يشعل النار في طالب ثانوي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن لمدة 6 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 997 جنايات مركز شرطة أبو كبير لسنة 2023، بالشروع في قتل طالب ثانوي جراء خلافات عائلية بينهما.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 2026 كلي شمال الزقازيق لسنة 2023، لشهر يناير من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "هيثم ال م" 25 سنة، مقيم في قرية تابعة لمركز شرطة ابو كبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "أحمد ال أ" 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم في العاشر من رمضان، جراء خلافات عائلية بينهما.

أمر الإحالة أسند إلى المتهم ارتكاب جريمته إثر مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث أحضر المتهم زجاجة بنزين وسكبها على المجني عليه وأضرم فيه النيران قاصدًا قتله، إلا أن المجني عليه تم إنقاذ حياته وتخلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها من جراء النيران بنسبة 6% على النحو المبين في التحقيقات.