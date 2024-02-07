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بلينكن: ندرس رد حماس حاليًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تدرس رد حماس حاليًا بعدما تلقت ردودًا من جميع الأطراف، حسبما ذكرت "العربية".

وقال، بلينكن، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط هي الخامسة منذ اندلاع الحرب في غزة، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لإدخال المساعدات اللازمة لمن هم في أمَسِّ الحاجة إليها.

أفادت مصادر بأن حركة حماس وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل ، وفق ما أوردته قناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء .

ونقلت القناة عن المصادر قولها إن رد حماس على مقترح إطار التهدئة في غزة الذي قدمته للوسطاء تضمن أن تستمر كل مرحلة 45 يوما وتشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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