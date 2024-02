توابع التغير المناخي: أعاصير بمقياس جديد تضرب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة علمية حديثة من أن التغير المناخي، تسبب في تجاوز الأعاصير الأرقام القياسية، إلى حد أننا أصبحنا في حاجة إلى إضافة تصنيف جديد لشدتها، تحت اسم "الفئة 6" بعد أن كان التصنيف السابق من 1 إلى 5 فقط.

وقال الباحثون في مختبر لورانس بيركلي الوطني الوطني إن العقد الماضي، شهد 5 عواصف يمكن تصنيفها وفقا للمقياس الجديد، الفئة 6 التي ستشمل جميع الأعاصير ذات الرياح المستمرة التي تبلغ سرعتها 309 كيلومترات في الساعة أو أكثر.

ووجدت الدراسات أن حدوث مثل هذه الأعاصير الضخمة أصبح أكثر احتمالا بسبب الاحتباس الحراري، وارتفاع درجة حرارة المحيطات والغلاف الجوي.

وقال مايكل وينر، العالم في مختبر لورانس بيركلي، إن "309 كيلومترات في الساعة ربما تكون أسرع من معظم سيارات فيراري، ومن الصعب حتى تخيلها. إن الوقوع في هذا النوع من الأعاصير سيكون أمرا سيئا للغاية".

وتقترح الدراسة التي نشرتها مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، توسيعا لمقياس الأعاصير، لتكون الفئة الأولى بين 119 و153 كيلومترا، حتى نصل إلى الفئة الخامسة عندما تتجاوز سرعات الرياح 254 كيلومترا، والفئة السادسة فوق 309 كيلومترات.

ووجد الباحثون أن شدة العواصف الكبرى زادت بشكل ملحوظ خلال سجل الأعاصير الذي دام 4 عقود، حسب صحيفة ذا جارديان.

اقرأ أيضا:

25 صورة صادمة.. ماذا تفعل الطبيعة عندما تسترد الأرض من البشر؟