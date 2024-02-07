سويسرا تدعو الصين إلى قمة سلام بشأن أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

دعت سويسرا الصين إلى قمة سلام بهدف التوصل لحل للحرب الروسية في أوكرانيا.

غير أن وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس قال في بكين اليوم الأربعاء إنه لا يتوقع ردا فوريا.

ويوجد وزير خارجية الدولة الحيادية في بكين في زيارة تستمر يومين، التقى فيها وزير الخارجية الصيني وانج يي. وقال كاسيسي: "ماذا سيكون الرد الصيني؟ سنرى".

وكانت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد أعلنت في وقت سابق عزمها إجراء قمة سلام من أجل أوكرانيا عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال كاسيس إن مكان وموعد المحادثات لم يحدد بعد. كما أقر بأنه من غير الممكن التوصل لحل سلام حقيقي بدون مشاركة روسية.

وأضاف أنه يأمل في مساعدة من الصين ويعتقد أن البلاد لديها تأثير كبير على الحكومة في موسكو. وقال "يجب ألا نضيع الوقت".

وأكدت وزارة الخارجية في بكين اليوم الأربعاء، أن الصين سوف تبذل أقصى ما تستطيع لجعل محادثات السلام تتقدم.

وقال كاسيس إنه تحدث أيضا مع وانج يي بشأن وضع حقوق الإنسان الخاص بأقلية بالويغور المسلمة في شمال غرب الصين.

يشار إلى أن سويسرا والصين تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قريبة وهناك اتفاق تجارة حرة بين الدولتين منذ عشر سنوات.