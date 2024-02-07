أسامة حمدان: الأشقاء في قطر ومصر وجدوا ان ما قدمته "حماس" واقعي ومنطقي

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الى أن "حكومة العدو لم تبحث رد الحركة بشكل حاسم واذا قُبل ما قدمناه فسيكون أمراً جيداً، والرد الذي سُلّم قريب الى حد كبير لما انتشر".

وأكد حمدان، أننا "معنيين في تصفير السجون وهذا ما سنصل اليه في النهاية، والأشقاء في قطر ومصر وجدوا ان ما قدمته حماس واقعي ومنطقي".