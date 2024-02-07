انت الان تتابع خبر "الوطني" يطرح عرضاً للأنترنت "الأقل كلفة في العراق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - و "الوطني" هي المجهز الرسمي لخدمة الانترنت للمنازل عبر الكيبل الضوئي في العراق بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وذكر بيان للشركة، إنه "يسرنا الإعلان عن عرض الانترنت الأقل كلفة في العراق لاشتراك الانترنت الضوئي والمقدم بالتعاون مع وزارة الاتصالات العراقية بسرعة 40 ميغابايت/ ثانية وبسعر 29 ألف دينار عراقي شهرياً في محافظة بغداد".



وأضاف البيان، "كما أطلقنا عرضاً في بقية المحافظات بسعر 39 ألف دينار عراقي ولنفس السرعة".