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"الوطني" يطرح عرضاً للأنترنت "الأقل كلفة في العراق"

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بغداد - ياسين صفوان - و "الوطني" هي المجهز الرسمي لخدمة الانترنت للمنازل عبر الكيبل الضوئي في العراق بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وذكر بيان للشركة، إنه "يسرنا الإعلان عن عرض الانترنت الأقل كلفة في العراق لاشتراك الانترنت الضوئي والمقدم بالتعاون مع وزارة الاتصالات العراقية بسرعة 40 ميغابايت/ ثانية وبسعر 29 ألف دينار عراقي شهرياً في محافظة بغداد".


وأضاف البيان، "كما أطلقنا عرضاً في بقية المحافظات بسعر 39 ألف دينار عراقي ولنفس السرعة".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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