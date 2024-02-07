عاجل.. اختفاء مروحية أمريكية على متنها 5 من قوات المارينز

ياسر رشاد - القاهرة - قالت سي إن إن: إن مروحية أميركية على متنها 5 من قوات المارينز اختفت وهي في طريقها إلى سان دييغو.

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على جانب آخر، صوت مجلس النواب الأمريكي برفض اقتراح لبدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الديمقراطي أليخاندرو مايوركاس يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لم يتمكنوا من دفع اقتراحهم. وكانت النتيجة متقاربة، حيث أيد 214 صوتا الإجراء مقابل 216 صوتا.

وكان الرئيس الجمهوري للمجلس، مايك جونسون، أعرب في وقت سابق عن تفاؤله إزاء تمرير الاقتراح. وأعلن المتحدث باسم جونسون على منصة إكس، تويتر سابقا، بعد التصويت مباشرة، أنه سيطرح اقتراح إجراءات المساءلة ضد مايوركاس للتصويت مرة أخرى بمجرد تأمين الأغلبية اللازمة.