مؤتمر ميونخ للأمن يعزف عن ​​دعوة مسؤولين روس وإيرانيين للحضور

اعلن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن كريستوف هويسغن إنه لم تتم دعوة مسؤولين من الحكومتين الروسية والإيرانية لحضور مؤتمر هذا العام لأنهم لا يبدو أنهم منفتحون على حوار هادف.

واردف هيوسغن لوكالة الأنباء الألمانية إنه لم تتم دعوة مسؤولين من الحكومتين الإيرانية والروسية لأنهما لم تظهرا اهتماما جديا بالمفاوضات. وأوضح أنه تمت، بالرغم من ذلك، دعوة منظمات إيرانية وروسية غير حكومية.

وعبر عن توقعاته بحضور مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى. وأضاف هيوسغن أن ألمانيا تواجه معضلة بشأن إسرائيل لأنها ملتزمة بأمنها لكنها تختلف أيضا مع قيادتها الحالية على عدد من القضايا وبالتالي علقت المشاورات الحكومية الثنائية.

وأشاد هويسغن بدعم ألمانيا لأوكرانيا باعتبارها ثاني أكبر مقدم للمساعدات العسكرية لكييف. لكنه أوضح أن هناك ضرورة لحوار مجتمعي عن أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي وكيفية تمويله.

وسينعقد المؤتمر، الذي تحضره نخبة من مسؤولي الدفاع والأمن في العالم ويعرف أحيانا باسم "دافوس للدفاع"، في ميونخ بجنوب ألمانيا في الفترة من 16 إلى 18 شباط.

وسيعقد المؤتمر قبل أيام من حلول الذكرى الثانية للحرب في أوكرانيا وبعد أربعة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" التي أدت إلى زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وعبر هويسغن أمس الثلاثاء عن أمله في أن يناقش المؤتمر هذه الصراعات وغيرها من الصراعات الأخرى التي حظيت باهتمام أقل لكنها تسببت في أزمات إنسانية كبيرة مثل الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في السودان وأسفرت عن نزوح الملايين.

واوضح هويسغن لرويترز، إن المسؤولين الأميركيين والصينيين على سبيل المثال تحدثوا مع بعضهم البعض للمرة الأولى منذ فترة طويلة في مؤتمر العام الماضي مما أدى إلى زيادة التواصل بينهم. وأضاف "وبالتالي نتمنى أن توفر ميونخ الفرصة لاتخاذ هذه الخطوات الصغيرة".