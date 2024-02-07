4.1 مليارات الدعم الدولي المطلوب في السودان

ارتفعت مؤشرات على أن البعض في السودان والفارين منه يواجهون خطر الموت بعد ما يقرب من عام من الحرب هناك بين قوات الجنرالين المتنافسين، لذا ناشدت وكالات المساعدات الإنسانية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقديم دعم دولي بـ4.1 مليارات دولار.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في ندائهما المشترك، إن نصف سكان السودان (نحو 25 مليون شخص) يحتاجون إلى الدعم والحماية، وإن الأموال المطلوبة ستخصص لمساعدة ملايين المدنيين في السودان، وغيرهم ممن فروا إلى الخارج.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «لقد فقدوا الكثير. مرة تلو الأخرى، نسمع الرسالة نفسها منهم: نريد السلام حتى نتمكن من العودة إلى ديارنا».