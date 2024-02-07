مقتل شخص واحد على الأقل في هجوم بطائرة مُسيّرة على سيارة ببغداد

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر أمنية إن هجومًا بطائرة مُسيّرة على مركبة في العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الأربعاء أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وذلك بعد سماع دوي عدة انفجارات ضخمة في تتابع سريع في أنحاء المدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله، إن الهجوم نجم عنه مقتل قائد في فصيل عسكري محلي.

وأفاد مصدر ثان بأن ثلاثة أشخاص قُتلوا وبأن السيارة المستهدفة كانت تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي هيئة أمنية رسمية تتألف من عشرات الجماعات المسلحة التي يحظى كثير منها بعلاقات وطيدة مع إيران.

وذكر المصدران أن الهجوم بالطائرة المسيرة وقع في حي المشتل شرق بغداد.

ويشهد العراق هجمات متبادلة بين جماعات مسلحة مدعومة من إيران وبين القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، وذلك منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي يناير كانون الثاني، أسفر هجوم بطائرة مسيرة عن مقتل قائد بارز لفصيل مسلح في وسط بغداد، وهو هجوم قالت عنه واشنطن إنه جاء ردا على هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قواتها.

ولم يرد مسؤولون أمريكيون بعد على طلبات للتعليق على هجوم يوم الأربعاء وفقا لوكالة رويترز.