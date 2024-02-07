هجمات الحوثيين تهديد جديد لإمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي

تشكل الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن تهديدا جديدا لمستقبل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، والذي يعتمد على الغاز الطبيعي المستورد لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.

وتمر الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال - والذي يتم تبريده بشكل فائق للسفر عن طريق السفن بدلا من خطوط الأنابيب - بشكل روتيني عبر البحر الأحمر، وقد تم بالفعل إلغاء العديد من الشحنات إلى إيطاليا.

وهو ما يسبب القلق، خاصة أن أوروبا لا تزال تتصارع مع تداعيات أزمة الطاقة بعد أن قطعت روسيا الغاز الطبيعي إلى حد كبير عن القارة بسبب غزو أوكرانيا.

فيما يلي بعض الأمور الأساسية التي يجب معرفتها حول التهديد الذي تتعرض له إمدادات الطاقة الأوروبية من الصراع:

ضربات عشوائية

ويطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ على السفن التي تمر عبر الأراضي التي يسيطرون عليها بالقرب من مضيق باب المندب الضيق في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إنهم يضربون السفن المتجهة إلى إسرائيل لدعم حركة حماس المسلحة في حربها مع إسرائيل، على الرغم من استهداف سفن أخرى أيضًا. ردًا على ذلك، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمهاجمة مواقع إطلاق الحوثيين في اليمن منذ منتصف يناير.

ودفعت المخاوف الأمنية شركات الشحن وبعض شركات الطاقة إلى إعادة توجيه السفن حول الطرف الجنوبي لإفريقيا بدلا من المرور عبر قناة السويس في الطرف الشمالي للبحر الأحمر. وهذا يؤدي إلى إطالة الرحلة إلى أوروبا من الموردين في الشرق الأوسط، مثل قطر، لمدة أسبوع أو أكثر وزيادة التكاليف.

وتم إلغاء حوالي %70 من شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والتي كانت متجهة إلى المحطة الرئيسية في إيطاليا على البحر الأدرياتيكي في يناير.

الغاز الطبيعي المسال

يؤدي تبريد الغاز الطبيعي إلى درجة حرارة 162 درجة مئوية تحت الصفر (260 درجة فهرنهايت تحت الصفر) إلى تحويله إلى سائل وتقليل حجمه بمقدار 600 مرة بحيث يمكن تخزينه وشحنه على متن سفن مصممة خصيصًا.

وعند وصوله، يتم إعادة تسخينه إلى غاز ونقله عبر خطوط الأنابيب إلى شركات التوزيع والمستهلكين الصناعيين ومحطات الطاقة.

واعتمدت أوروبا لعقود من الزمن على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب من روسيا. وانتهى ذلك فجأة بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وقطعت معظم إمداداتها. وأصبح الغاز الطبيعي المسال شريان حياة، حيث سارعت الحكومة الألمانية، على سبيل المثال، إلى بناء محطات الاستيراد العائمة على ساحلها الشمالي.

وفي العام الماضي، مر 12.9% من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا عبر البحر الأحمر من الموردين في الشرق الأوسط. وقال كوشال راميش، نائب رئيس شركة ريستاد إنرجي، إن هذا يعني أن «الإغلاق الممتد لطريق البحر الأحمر من الشرق الأوسط يشكل خطرًا على الإمدادات لأوروبا».

التأثير على الإمدادات

وحتى الآن، لم يكن هناك تأثير يذكر على أسعار الغاز الطبيعي. في الواقع، انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي منذ بدء هجمات الحوثيين، وتحصل أوروبا على فترة راحة لأن الطلب على الغاز الطبيعي ضعيف وسط تباطؤ الاقتصاد. كما أدى النمو البطيء في الصين إلى انخفاض المنافسة. ولا يتعين على شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة أن تمر عبر البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الغاز عبر خطوط الأنابيب يتدفق من النرويج وأذربيجان، وتشتري أوروبا بعض الغاز الطبيعي المسال من روسيا على الرغم من العقوبات.

وكان أحد العوامل الرئيسية هو الجهود التي بذلتها أوروبا لملء المخزون تحت الأرض بالغاز قبل فصل الشتاء: فقد امتلأ المخزون بنسبة تزيد عن %70 مع انتهاء معظم موسم التدفئة.

وقال راميش من ريستاد، إن هذا يعني أن «تأثير الأسعار سيتأخر حتى يتم سحب مخزون الغاز في أوروبا بشكل كافٍ».

أهمية الغاز الأمريكي

ارتفعت صادرات الغاز الأمريكية بشكل حاد بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، واحتفلت إدارة بايدن بتسليم الغاز إلى أوروبا وآسيا كسلاح جيوسياسي رئيسي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ ذلك الحين، توقف الرئيس جو بايدن مؤقتًا عن الموافقة على مقترحات جديدة لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم، إن التوقف سيسمح للمسؤولين بدراسة تأثير مشاريع الغاز الطبيعي المسال على تغير المناخ والاقتصاد الأمريكي والأمن القومي. وأضافت أن هذا الإجراء لن يؤثر على خمس محطات تمت الموافقة عليها بالفعل وقيد الإنشاء.

ووصفت جمعية الصناعة يوروغاز تصرفات بايدن بأنها «مثيرة للقلق»، وقالت إن واردات الغاز الأمريكية «من المقرر أن تلعب دورًا حاسمًا في أمن الطاقة الأوروبي» في حالة حدوث نقص محتمل.

ومع ذلك، قال المحلل تاجليابيترا، إنه مع الموافقة بالفعل على الكثير من قدرات التصدير الجديدة، فإن قرار بايدن «لن يكون له تأثير على المدى القصير أو حتى المتوسط ​​على أوروبا».

لقد تضاعفت قدرة الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي المسال منذ أن بدأت الصادرات بشكل جدي قبل أقل من عقد من الزمن، ومن المقرر أن تتضاعف مرة أخرى في إطار المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وقالت كلوديا كيمفيرت، الخبيرة الاقتصادية في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية والأستاذة في جامعة لوفانا: «إن توسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثل مخاطرة اقتصادية كبيرة، ومن المرجح أن ينتهي الأمر كأصول عالقة».

مخاوف استمرار الصراع

هناك مخاوف من أن تمتد الحرب، وتؤدي إلى تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز في نهاية الخليج العربي. أشارت إيران والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى أنهما تريدان تجنب حرب أوسع نطاقا. غزو أوكرانيا أظهر أنه في هذه الحالة غير المستقرة التي يعيشها العالم، من الممكن أن تحدث أشياء غير متوقعة.