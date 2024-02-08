انت الان تتابع خبر غوتيريش يحذر من هجوم بري جنوب غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "عملا كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى"، مجددا مطالبته بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار" والإفراج عن جميع الأسرى.وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عرض فيه أولوياته للعام 2024، دعا غوتيريش إلى إحداث تغييرات في مجلس الأمن والنظام المالي الدولي، إلى جانب إصلاحات أخرى، مشددا على أن "مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" المرتقب في سبتمبر سيشكّل فرصة مهمة للتعامل مع الانقسامات العميقة التي يعانيها مجلس الأمن.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ124 في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.