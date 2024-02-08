الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الأزمة

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

كتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أمس، عبر تطبيق «تليجرام»، أن بلاده صدرت شحنات تبلغ زنتها 20 مليون طن، معظمها من المنتجات الزراعية الأوكرانية، عبر البحر الأسود في غضون الستة أشهر التي أعقبت انسحاب الأسطول الروسي.

وقال شميهال: «70% من هذه الشحنات هي منتجات زراعية من مزارعينا». وبصورة إجمالية توجهت أكثر من 660 سفينة شحن إلى 32 دولة في فترة الستة أشهر هذه. وتم تحقيق المستويات الشهرية للصادرات عبر البحر فيما قبل الأزمة في يناير. وتم شحن 60 % من الصادرات بقيمة ما يوازي أكثر من 2.8 مليار يورو عبر البحر في يناير.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث آلية جديدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المرتقبة لتركيا.

وقال مسؤول تركي، إنه من المتوقع أن يزور بوتين تركيا يوم 12 فبراير للقاء أردوغان فيما ستكون أول زيارة للزعيم الروسي إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدء الأزمة في فبراير2022.

وقال فيدان: إن هناك جهوداً لإيجاد طرق جديدة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.