طقس مستقر الخميس ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتباراً من ظهر الجمعة بمنخفض جوي سريع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الخميس، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتباراً من ظهر يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يكون سريع ومحدود الفعالية يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة أحياناً، يستقر الطقس ليل السبت.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية .نحذر من تشكل الجليد خلال ساعات الصباح الأولى والليل على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٥٠٠ متر.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال نشوء خلايا رعدية كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية فترة قبل الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق و يبقى احتمال تساقط بعض الامطار في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية، يستقر الطقس ليلا .

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة.