كوريا الشمالية تلغي جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية صوت لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي.

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