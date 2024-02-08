حماس: إسرائيل ملزمة بإعادة إعمار قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال ممثل حركة "حماس" في إيران خالد القدومي إن مسؤولية إعادة الإعمار في قطاع غزة تقع على عاتق إسرائيل ومن يقفون خلفها في الحرب على القطاع، وفق روسيا اليوم.

وأكد قدومي أن "مسؤولية إعادة الإعمار تقع على عاتق إسرائيل وعلى العالم أن يحمّل الكيان الصهيوني تبعات الجريمة التي قام بها بتدمير البنية التحتية المدنية لشعبنا الفلسطيني، وأن يحمل هو ومن يقف خلفه مسؤولية الإعمار".

وأضاف: "دائما ما تقف أمتنا العربية والإسلامية والخيرون فيهما بكافة المستويات الرسمية والشعبية إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وإلى جانب رفع معاناته ووقف ما حل به من ألم وتطهير عرقي على يد الكيان الصهيوني".

ونقلت "فضائية الأقصى" التابعة لحماس عن مصدر مسؤول في الحركة قوله إن التعديلات على إطار باريس متعلقة بجداول زمنية واضحة لوقف النار والإعمار ورفع الحصار.

وقال المصدر: "المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على مقترح باريس بجداول زمنية واضحة"، مشيرا إلى أن "التعديلات الوطنية على مقترح باريس تتعلق بوقف إطلاق النار والإعمار وعودة النازحين وتوفير الإيواء العاجل وإخراج الجرحى ورفع الحصار".

وأكد أن "الوسطاء تعاملوا مع رد حماس على مقترح باريس بإيجابية وتفهم".

وقدمت حركة "حماس" مساء اليوم الثلاثاء، ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 124 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان، ونزوح أكثر من 90% من السكان.