رحمه بحث الأوضاع العامة وأحداث غزة مع سفير مصر

زار النائب السابق إميل رحمه سفير مصر في لبنان علاء موسى، في مكتبه بالسفارة، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، والعلاقات اللبنانية- المصرية.

وتطرّق الحديث الى التطورات الفلسطينية وأحداث غزة، وكان اتفاق على "ضرورة وقف اطلاق النار بشكل فوري في الأراضي الفلسطينية".

كذلك تطرق البحث إلى الوضع اللبناني مع تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، وكان تشديد على وجوب انتخاب رئيس في أسرع وقت لانتظام عمل المؤسسات وإقلاع عجلة الدولة.