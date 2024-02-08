زار النائب السابق إميل رحمه سفير مصر في لبنان علاء موسى، في مكتبه بالسفارة، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، والعلاقات اللبنانية- المصرية.
وتطرّق الحديث الى التطورات الفلسطينية وأحداث غزة، وكان اتفاق على "ضرورة وقف اطلاق النار بشكل فوري في الأراضي الفلسطينية".
كذلك تطرق البحث إلى الوضع اللبناني مع تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، وكان تشديد على وجوب انتخاب رئيس في أسرع وقت لانتظام عمل المؤسسات وإقلاع عجلة الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر رحمه بحث الأوضاع العامة وأحداث غزة مع سفير مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.