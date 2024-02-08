سقوط مروحية عسكرية جزائرية وتبون يعزي بالضحايا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في بيان، اليوم الخميس، تقديم تعازيه بضحايا المروحية من العسكريين الجزائريين.

وأوضح البيان الرئاسي: "على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية، تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، ليلة أمس الأربعاء، يتقدم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيًا من العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية بسقوط المروحية قرب مطار المنيعة، ما أسفر عن استشهاد العقيد عمارة رضا، والمقدم جلال ياسين، والرقيب المتعاقد بلغربي محمد.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان: "يتقدم الفريق أول السعيد شنقريحة أمام هذا المصاب الجلل باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء: العقيد عمارة رضا، المقدم جلال ياسين، والرقيب المتعاقد بلغربي محمد، سائلا الله العلي اللقدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وأمر الفريق شنقريحة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، الذي أودى بحياة طاقم المروحية من العسكريين الجزائريين.