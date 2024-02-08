وفاة مختار كفرزبد في حادث صدم على اوتوستراد زحلة

صدمت سيارة من نوع "BMW" وبسبب سرعتها الزائدة مختار كفرزبد جرجس فريحة، أمام أفران شمسين على اوتوستراد زحلة، مما أدى إلى وفاته على الفور. وعملت عناصر الدفاع المدني على نقله بعد إتمام الإجراءات القانونية المناسبة.

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